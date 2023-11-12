Партнерам України не подобаються диверсії та вбивства політичних фігур на російській території.

На Заході усе більше не задоволені смертоносними операціями українських спецслужб на території Росії. Але в той же час західні спецслужби поступово стають залежними від українських партнерів у питаннях Росії.

Як пише The Times, Захід почав активно допомагати Україні у розбудові власних спецслужб після сумнозвісних подій 2014 року. Якщо Євросоюз зосередився переважно на просуванні реформ в СБУ, то США і Велика Британія зосередили свою увагу на Головному управлінні розвідки Міноборони України та на Службі зовнішньої розвідки, яких навчали тому, як протистояти російським диверсіям та розвивати власний розвідувальний потенціал. Окрім навчання персоналу ця підтримка виливалася у поставки просунутого шпигунського обладнання та прямий обмін розвідувальною інформацією.

Ця співпраця стала набагато інтенсивнішою в 2022 році через відомі події. Однак тепер українці теж стали допомагати розвідданими вже своїм західним партнерам. Українська розвідка зараз має всередині Росії потужнішу розвідувальну мережу, яка використовує тривалі зв’язки між двома країнами і присутність там великої кількості українських громадян і просто симпатиків. Натомість західні країни вже не можуть так легко надсилати в Росію своїх агентів, як раніше, через різке погіршення відносин між Заходом та РФ.

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Однак, попри таку тісну співпрацю, між Україною та західними партнерами виникає усе більше напруженості через українську стратегію перенесення війни на територію Росії – шляхом бомбардувань і вбивств не лише військових, а й політичних цілей.

На Заході бояться, що це лише додасть аргументів Путіну щодо необхідності продовжувати війну. Крім того, Москва, схоже, досі вірить, що українці роблять те, що їм каже Захід. Тож українські атаки Кремль може сприймати як опосередковані напади з боку Заходу, що несе ризик удару у відповідь безпосередньо по Заходу.

Також західних посадовців до певної міри дратує, що Київ не є повністю прозорим та відвертим із союзниками щодо своїх планів, і що Київ ігнорує занепокоєння партнерів. Особливо щодо операцій СБУ та ГУР із ліквідації впливових росіян і ударів по РФ.

Неназваний офіцер української розвідки, з яким поспілкувалися журналісти, зазначив, що з української точки зору ситуація виглядає інакше. По-перше, він нагадав, що західні колеги теж "вбивають своїх ворогів на іншому кінці світу безпілотниками", тож не їм засуджувати українські методи. По-друге, в Києві впевнені, що ці нарікання Заходу все одно не позначаться фактичній співпраці з Україною.

Що ж стосується певного небажання українців розкривати перед партнерами усі карти, то такого ніхто ніколи не робить. Офіцер зазначає, що зараз західні розвідки отримують від українців багато важливої інформації щодо Росії, яку вони не могли б отримати інакшим чином, зокрема і у випадку, якби відносини з Україною були гіршими.

Операції українських спецслужб

Як писав УНІАН, цього тижня в окупованому Луганську підірвали колаборанта, екс-начальника управління так званої "народної міліції" ЛНР" Михайла Філіпоненка. Представники ГУР МОУ визнали, що мають стосунок до цієї операції.

Крім того, ГУР, ймовірно, причетне до організації низки ударів по найманцям "Групи Вагнера" в Судані. Хоча офіційні представники не підтвердили прямо цього, ЗМІ із посиланням на джерела писали, що це справді українські спецпризначенці відстрілювали вагнерівців в Африці.

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