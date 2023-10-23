Цю та інші подібні операції реалізовували елітні українські оперативники.

Доньку російського пропагандиста Дар’ю Дугіну ліквідувала Служба безпеки України. Вибухівку підклали в клітку для перевезення тварин.

Як повідомляє The Washington Post, інформацію про це підтвердили кілька інформованих джерел. За чотири тижні до вибуху автомобіля, у якому перебувала Дугіна, українські спецслужби встановили таємний відсік в клітці для кота і заховали туди компоненти вибухівки.

20 серпня 2022 року пристрій здетонував неподалік Москви у позашляховику. За даними WP, операцію організувала СБУ. Журналісти назвали її "частиною бурхливої тіньової війни України". Українські спецслужби розвивали можливості для таких операцій після першого вторгнення Росії у 2014 році.

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Українські та американські високопоставлені джерела повідомили, що у цій та інших подібних операціях брали участь елітні команди українських оперативників, "сформовані, підготовлені та оснащені у тісному партнерстві з ЦРУ". Втім, в американській розвідці наголосили, що не причетні до участі "в операціях з цілеспрямованого вбивства".

"У нас занадто багато ворогів, яких важливіше нейтралізувати. Людей, які запускають ракети. Людей, які вчинили звірства в Бучі, - прокоментував неназваний український високопоставлений чиновник з питань безпеки, назвавши ліквідацію Дугіної "дуже цинічною".

Видання зазачає, що за останні 20 місяців СБУ та ГУР організували "десятки вбивств" російських чиновників на окупованих територіях, імовірних колаборантів, офіцерів за лінією фронту та відомих прихильників війни в російському тилу, зокрема й пропагандиста Владлена Татарського.

Оновлено о 17:36. Водночас у коментарі УНІАН щодо інформації Washington Post про причетність української спецслужби до ліквідації Дугіної та інших операцій з ліквідації російських "чиновників" на окупованих територіях, у прес-службі СБУ наголосили: "Усі деталі щодо резонансних спецоперацій СБУ ми зможемо обговорити після нашої перемоги".

У Службі додали, що не коментують інформацію, отриману засобами масової інформації від джерел.

У СБУ зауважили, що, як зазначав раніше неодноразово голова Служби Василь Малюк, СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль для того, аби прогнати окупантів з української землі та завершити війну нашою перемогою.

Ліквідація Дар'ї Дугіної

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки і політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня. Дугіна їхала на автомобілі Toyota Land Cruiser, коли під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу і згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією назвали вибух газового балона, проте зараз російські правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої і лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що метою був сам Олександр Дугін.

Потім стало відомо, що після загибелі дочки Дугіна в Росії вже почали погрожувати Україні. А сам творець "руського міра" потрапив до лікарні.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "русского міра"Олександра Дугіна. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росію в червні разом з 12-річною дочкою.

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