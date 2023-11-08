Спеціальну операцію з ліквідації Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.

У Головному управлінні розвідки підтвердили причетність до ліквідації колишнього очільника так званої "міліції" терористичного угруповання "ЛНР" Михайла Філіпоненка, якого сьогодні підірвали у власному автомобілі.

"8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званого "вєрховного совєта ЛНР" від російської партії лдпр ― Філіпоненка Міхаіла Юрьєвіча… Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору. Внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці".

Як зазначають у розвідці, колаборант був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Також у розвідці нагадують, що Філіпоненко раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "лнр" та вказують йог одомашню адресу - м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.

"Головне управління розвідки Міністерство оборони України застерігає: усі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній росії на тимчасово окупованих територіях України ― відомі. Усі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату", - наголошують у розвідці.

Ліквідація Філіпоненка - що відомо

Сьогодні зранку стало відомо про ліквідацію екс-начальника управління так званої "народної міліції" ЛНР " Михайла Філіпоненка.

Повідомлялося, що колаборант загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Вас також можуть зацікавити новини: