Учасники страйку протестують проти масових звільнень в період пандемії.

Французи вийшли на національний страйк. Громадяни незадоволені діями уряду щодо протидії поширення коронавірусу, унаслідок чого вони втратили робочі місця і зазнали фінансових збитків.

Як зазначається на GardaWorld, акції оголошені по всій країні.

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Учасники страйку протестують проти масових звільнень в період пандемії та економічної й соціальної політики влади загалом.

Три дні тому профспілки анонсували масштабні протести, закликавши виходити на вулиці держслужбовців, працівників освіти, а також розіслали відповідні повідомлення до транспортних служб і лікарень.

Через залучення великої кількості представників сфер обслуговування у Франції чекають на перебої у роботі транспорту, аеропортів і навіть медзакладів.

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Автор: УНІАН