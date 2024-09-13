'Небезпечна гра': в РФ заявили, що НАТО хоче ввести війська в Україну

Натомість жодних конкретних доказів на підтвердження цих заяв російська сторона не надала.

Росія заявила, що НАТО нібито планує ввести війська в Україну. Крім того, росіяни переконують, що США "готуються до війни в Азії", створюючи нові блоки безпекию

Про це заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін у широкій промові на щорічному форумі Сяншань, пише Reuters.

"Росія і Китай підтримують створення справедливого, багатополярного світового порядку, заснованого на рівності та взаємній повазі. Щоб створити умови для примусу Росії до переговорів за формулами Києва, країни НАТО планують ввести війська в Україну. Це небезпечна гра, яка може призвести до прямого конфлікту ядерних держав", - заявив Фомін. Відео дня

Натомість в НАТО неодноразово заявляли, що не планують надсилати війська в Україну.

Водночас міністр оборони Китаю Дон Цзюнь на форумі заявив, що КНР посилюватиме військові зв’язки зі своїми сусідами, зокрема з країнами, що розвиваються.

"Великі країни повинні взяти на себе провідну роль у захисті глобальної безпеки, відмовитися від принципу нульової суми та утриматися від залякування малих і слабких", - сказав Донг у завуальованій критиці Сполучених Штатів, яких прямо не назвав.

У "багатополярному" світі "ніхто не може дозволити собі бути аутсайдером або спостерігачем", додав він.

"Країни, незалежно від того, великі чи малі, розвинені чи такі, що розвиваються, повинні мати рівні права брати участь у міжнародних справах і висловлювати свої потреби, а також захищати свої законні права та інтереси", - сказав Донг.

Зауваження Донга прозвучали в той момент, коли зв’язок між армією США та Китаю полегшився, незважаючи на зростання напруженості щодо Південно-Китайського моря, Тайваню та стурбованості Вашингтона тісними відносинами Пекіна з Росією на тлі її вторгнення в Україну.

Він сказав, що для вирішення регіональної напруженості країни регіону повинні "шукати сили через єдність і покладатися на себе заради власного миру".

Відправлення західних військ до України: останні новини

Раніше голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве не виключила відправлення військ в Україну. За її словами, у своїх попередніх виступав Еммануель Макрон заявив, що "не виключає нічого апріорі".

"В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не виключається, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - прокоментувала вона.

Водночас колишній заступник помічника міністра оборони США з питань НАТО і європейської політики Джим Таунсенд зазначив, що заява Макрона про відправку західних військ в Україну залишила достатньо двозначності і це вперше, коли щось подібне було сказано публічно.

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