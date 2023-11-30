Низка делегатів покинули зал засідань під час виступу глави російського МЗС.

Під час виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ деякі делегати покинули зал, повідомляє "Радіо Свобода"

Зазначається, що запрошення Лаврова на саміт зустріло негативну реакцію з боку деяких країн. Серед країн, що бойкотували захід, були Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна.

Також зазначається, що топ-дипломати США та ЄС не були присутні на засіданні, вони відвідали лише вечерю напередодні, на яку, у свою чергу, не потрапив Лавров. На самому сесійному засіданні їх представляли заступники.

Лавров на засіданні ОБСЄ

Раніше повідомлялося, що Лавров був вимушений змінити маршрут польоту на міністерську зустріч ОБСЄ. Літак летів через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Також повідомлялося. що глава МЗС України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ саме через очікувану присутність на ньому Лаврова. Аналогічне рішення ухвалили і глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії та Литви.

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