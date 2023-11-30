Держсекретар США взяв участь у робочій вечері, організованій в рамках зустрічі ОБСЄ, після чого залишив Скоп'є.

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишив столицю Північної Македонії Скоп'є, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), перед прибуттям міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляє Європейська правда. За даними видання, українська делегація заздалегідь вже знала про такий крок зі сторони США.

Американська дипломатична служба, однак, уникнула публічно наголошувати на цій зміні розкладу як на бойкот міністерської зустрічі через участь Росії.

Напередодні Блінкен провів зустріч з главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі. Також він взяв участь у робочій вечері, організованій в рамках саміту, після чого залишив Скоп'є.

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"Найімовірніше, саме Блінкена мав на увазі очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, коли заявляв про наявність колег, які відвідають вечерю, що відбулася без Лаврова, але не залишаться на пленарне засідання", - пише видання.

Міністерське засідання ОБСЄ у Скоп'є

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотує міністерське засідання ОБСЄ через присутність Лаврова. Аналогічне рішення з тієї ж причини також ухвалили глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії та Литви.

Згодом Дмитро Кулеба заявив, що для порятунку ОБСЄ з неї треба вигнати Росію або перезаснувати організацію заново без РФ.

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