Борт пролетів над Туреччиною та Грецією.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров змінив маршрут польоту на міністерську зустріч ОБСЄ. Літак летів через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, Лавров вже прибув до Скоп’є. Літак прямував над Туреччиною і Грецією, хоча спершу очікували, що борт МЗС РФ полетить через Болгарію.

"Як стало відомо ТАСС, болгарська сторона відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова", – пише агентство.

У розпорядженні видання нібито є відповідна нота офіційної Софії. У документі нібито зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації "не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку". Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС, але на нього нота не поширюється з невідомих причин.

Засідання ОБСЄ за участі Лаврова

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ саме через очікувану присутність на ньому Лаврова. Аналогічне рішення ухвалили і глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії та Литви.

Водночас, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель і державний секретар США Ентоні Блінкен будуть присутніми на зустрічі ОБСЄ.

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