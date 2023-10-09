Військове і політичне керівництво угруповання та всі його активи "уразливі й приречені", заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Ватажок палестинського терористичного угруповання ХАМАС Яхья Сінвар приречений на смерть, заявив головний спікер ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

"Яхья Сінвар приречений на смерть", - пригрозив Хагарі на прес-конференції.

Він також додав, що військове та політичне керівництво ХАМАС і всі його активи "уразливі та приречені".

Відео дня

Ізраїль відновив контроль над прикордонними містами Гази

Як писав УНІАН, ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Сектором Гази, заявив головний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі.

Випадки зіткнень між військами і палестинськими терористами за останні кілька годин були "поодинокими", та на цей час ні в одному з міст бойових дій немає, зазначив він.

Разом з тим контр-адмірал попередив, що бойовики ще можуть перебувати на території Ізраїлю.

За його словами, з початку бойових дій бойовики випустили у бік Ізраїлю близько 4400 ракет, за 48 годин на війну мобілізували 300 тисяч резервістів.

Вас також можуть зацікавити новини: