Ватажок палестинського терористичного угруповання ХАМАС Яхья Сінвар приречений на смерть, заявив головний спікер ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.
"Яхья Сінвар приречений на смерть", - пригрозив Хагарі на прес-конференції.
Він також додав, що військове та політичне керівництво ХАМАС і всі його активи "уразливі та приречені".
Ізраїль відновив контроль над прикордонними містами Гази
Як писав УНІАН, ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Сектором Гази, заявив головний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі.
Випадки зіткнень між військами і палестинськими терористами за останні кілька годин були "поодинокими", та на цей час ні в одному з міст бойових дій немає, зазначив він.
Разом з тим контр-адмірал попередив, що бойовики ще можуть перебувати на території Ізраїлю.
За його словами, з початку бойових дій бойовики випустили у бік Ізраїлю близько 4400 ракет, за 48 годин на війну мобілізували 300 тисяч резервістів.