Аналітики зазначили, що це вплине на хід бойових дій.

Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може зіграти на руку російській військовій авіації, яка матиме змогу збільшити частоту своїх атак, а також це може вплинути на хід бойових дій.

Про це йдеться у новому огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Без доступу до розвідданих США, у України буде менше можливостей для ударів по російських системах ППО. Російські літаки зможуть діяти агресивніше, зменшуючи відстань для запуску плануючих бомб і ракет по Україні.

"Кремль неодноразово наполягав на припиненні надання будь-якої іноземної допомоги Україні в рамках мирної угоди", – нагадали аналітики.

Відео дня

В ISW зазначили, що завдяки розвідданим Україна могла завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, що помітно знижувало боєздатність окупантів. Зокрема, знищення складів боєприпасів у Торопці (Тверська область) та Тихорецькому арсеналі (Краснодарський край) зменшило запаси ракет і снарядів. Крім того, удари по військових об'єктах в Росії заважали росіянам бити авіабомбами і ракетами по українських передових позиціях.

Зупинка обміну розвідданими

США припинили надавати Україні усі розвідувальні дані. Раніше повідомлялось лише про те, що припинення було "вибірковим" і стосувалося даних, які можуть бути використані для атак на території РФ.

Видання The New York Times проаналізувало, як довго ЗСУ зможуть протистояти РФ без допомоги США. Журналісти зазначили, що попри те, що Європа обіцяє підтримувати Україну, швидко заповнити прогалину в зброї буде неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: