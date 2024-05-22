Готланд має стратегічне розташування і за бажання дає змогу контролювати все море.

Росія переглядає кордони на Балтиці, і російський лідер Володимир Путін вже придивляється до шведського острова Готланд. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден, якого цитує Politico.

Готланд – другий найбільший острів у Балтійському морі, який належить Швеції. Острів має вигідне стратегічне розташування у центрі Балтійського моря – між Стокгольмом, країнами Балтії і російським ексклавом Калінінград.

"Я впевнений, що Путін навіть обома очима дивиться на Готланд. Мета Путіна — отримати контроль над Балтійським морем. Якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на наше життя — у Швеції та всіх інших країнах, що межують з Балтійським морем. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він лякає членів НАТО", — заявив Біден, коментуючи плани росіян анексувати частину акваторії Балтійського моря.

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Як зазначає Politico, російські "тіньові" танкери нещодавно були присутні у винятковій економічній зоні Швеції біля східного узбережжя Готланда. Приблизний флот із 1400 кораблів діє поза офіційним морським правом і офіційно не є частиною жодних збройних сил, тому НАТО має мало повноважень для дій. Минулого місяця Швеція заявила, що Європейська комісія розгляне шляхи боротьби з тіньовим нафтовим флотом Росії в своєму наступному пакеті санкцій.

У 2005 році Швеція повністю демілітаризувала Готланд, але у 2016 році вона змушена була повернути війська на острів через російську анексію українського Криму.

"Якщо Путін вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це було б кінцем миру та стабільності в Північному та Балтійському регіонах", – сказав Біден.

Росія планує анексувати частину Балтійського моря: що відомо

Як писав УНІАН, російська влада збирається оголосити внутрішніми морськими водами РФ частину акваторії Балтійського моря. Йдеться про кілька окремих ділянок на сході Фінської затоки, а також біля Балтійська і Зеленоградська Калінінградської області. Проект постанови російського уряду такого змісту знайшли російські опозиційні журналісти.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді на те, чи справді Росія хоче загарбати частину Балтійського моря. А ось у МЗС Литви назвали ці новини "навмисною, цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства".

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