Останнім закордонним гостем понтифіка став віце-президент США Джей Ді Венс.

Смерть Папи Римського Франциска викликала хвилю співчуттів від політиків з усього світу. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який зустрічався з папою напередодні, висловив співчуття у зв'язку зі смертю понтифіка.

"Я радий, що зміг побачити його вчора, хоча він і виглядав дуже хворим. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я завжди пам'ятатиму його за проповіддю, яку він виголосив у найперші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Нехай упокоїть Бог його душу", - написав Венс у соцмережі X.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що понтифік надихнув мільйони людей "своєю смиренністю і щирою любов'ю до менш щасливих". За її словами, його спадщина буде й надалі вести людство до "більш справедливого світу".

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Папа завжди стояв на боці "найслабших і найвразливіших" - і робив це з великою скромністю. Він сказав:

"У цей час воєн і жорстокості він відчував біль іншого".

Голова ХДС і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав понтифіка людиною, яка "невпинно боролася за справедливість і примирення".

Смерть Папи Римського

Папа Франциск помер 21 квітня у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані, в Будинку Святої Марти. Він понад місяць, з 14 лютого до 23 березня, перебував у лікарні. Його госпіталізували з бронхітом. Під час хвороби стан понтифіка погіршився. На початку березня папу римського підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Удень 20 квітня Франциск з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, і звернувся до них із великодньою промовою, у якій згадав Україну.

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