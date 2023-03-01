Уряд країни абсолютною більшістю вирішив, що Гельсінкі мають приєднатися до Альянсу.

В середу, 1 березня, парламент Фінляндії провів фінальні дебати з приводу доцільності вступу країни до НАТО: засідання завершилося одностайною згодою з боку парламентарів щодо членства країни в Альянсі. Як відомо, уряд подав заявку на вступ до НАТО 18 травня 2022 року

За даними видання HS, парламентарі абсолютною більшістю підтримали відповідний законопроект: "за" вступ до НАТО проголосували 184 депутати, ще 7 депутатів були відсутні й лише один парламентар "утримався" дати згоду на членство.

За даними ЗМІ, під час дебатів єдиною розбіжністю у питанні вступу до НАТО стала тема щодо ядерної зброї. Депутати побоювалися, що приєднання до військової організації змусить уряд змінити свою "нейтральну" позицію щодо володіння зброєю. Однак глава МЗС країни Пекка Хаавісто запевнив, що ніяких компромісів у цьому питанні від Фінляндії не чекають.

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"Для нас членство у НАТО - це рішення для захисту країни", - наголосив він.

Видання уточнює, що після голосування Гельсінкі опинилися за два кроки від офіційного членства. Ратифікувати заявку країни мають лише уряди Угорщини й Туреччини. Очікується, що відповідні дебати розпочнуться в Будапешті вже 1 березня.

Позиція Фінляндії щодо ядерної зброї

Як відомо, раніше ходили чутки, що в рамках приєднання Фінляндії до НАТО країна може змінити свою позицію щодо ядерної зброї та розмістити боєголовки на території свого кордону, що межує з РФ. Це питання всерйоз розглядали високопосадовці Міноборони країни.

Такі наміри викликали справжню істерію серед чиновників у Москві, які пригрозили уряду країни "відповіддю" в разі вступу до НАТО.

Пізніше президент Фінляндії Саулі Нійністе відзначив, що ядерна зброя є важливою частиною стримування НАТО, однак Гельсінкі не погодяться розміщувати її на своїй території.

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