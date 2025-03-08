Переговори України та США в Саудівській Аравії: Зеленський зробив заяву

Стало відомо, хто представлятиме Україну.

На зустріч із делегацією США в Саудівській Аравії Україна планує відправити чотирьох чиновників.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, українська команда складатиметься з голови Офісу президента України (ОПУ) Андрія Єрмака, очільника Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умерова та заступника голови ОПУ Павла Паліси.

"Наступний тиждень почну з візиту до Саудівської Аравії, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що з українського боку "буде чітке налаштування на конструктив":

"Сподіваємося, що вдасться обговорити й узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко і результативно".

Раніше, в УП із посиланням на співрозмовників, наближених до команди президента, повідомили, що замість Умерова у складі делегації буде перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Переговори України та США в Саудівській Аравії - що повідомлялося

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що 11 березня в Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США. Зазначалося, що у складі американської делегації будуть державний секретар Марко Рубіо, Віткофф і радник із національної безпеки США Майкл Волц.

За словами Віткоффа, під час зустрічі сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню.

У Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії повідомили, що переговори відбудуться в Джидді "наступного тижня". Точної дати у відомстві не повідомили.

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