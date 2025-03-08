Переговори України та США в Саудівській Аравії: Зеленський зробив заяву

На зустріч із делегацією США в Саудівській Аравії Україна планує відправити чотирьох чиновників.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, українська команда складатиметься з голови Офісу президента України (ОПУ) Андрія Єрмака, очільника Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умерова та заступника голови ОПУ Павла Паліси.
"Наступний тиждень почну з візиту до Саудівської Аравії, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою", - зазначив Зеленський.
Він додав, що з українського боку "буде чітке налаштування на конструктив":
"Сподіваємося, що вдасться обговорити й узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко і результативно".
Раніше, в УП із посиланням на співрозмовників, наближених до команди президента, повідомили, що замість Умерова у складі делегації буде перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Переговори України та США в Саудівській Аравії - що повідомлялося
Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що 11 березня в Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США. Зазначалося, що у складі американської делегації будуть державний секретар Марко Рубіо, Віткофф і радник із національної безпеки США Майкл Волц.
За словами Віткоффа, під час зустрічі сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню.
У Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії повідомили, що переговори відбудуться в Джидді "наступного тижня". Точної дати у відомстві не повідомили.