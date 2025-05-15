Наприклад, у Мединського немає строгих повноважень для ухвалення рішень.

Російський диктатор Володимир Путін відправив до Туреччини на переговори з Україною помічників і заступників міністрів, у яких немає повноважень ухвалювати будь-які рішення.

Таким чином, як зазначив Reuters, Путін відкинув виклик українського президента Володимира Зеленського приїхати туди і зустрітися особисто.

У неділю Путін запропонував прямі переговори з Україною в Стамбулі, на що Зеленський відповів, що чекатиме на нього. "Але після того, як світ кілька днів гадав про плани Путіна, Кремль пізно ввечері в середу оприлюднив склад делегації, до якої Путін не входив", - написало видання.

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Російську делегацію, призначену Кремлем, очолює радник кремлівського правителя Володимир Мединський, до її складу також входять заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ і глава військової розвідки ГРУ.

Джерело, яке брало участь з української сторони в переговорах у Стамбулі в березні 2022 року, сказало, що у Мединського, який тоді також очолював російську команду, немає суворих повноважень для ухвалення рішень.

"Найголовніше, що люди, які фактично сидітимуть за столом, не є ключовими гравцями", - сказало джерело.

Естонія заявила, що Путін завдав Україні "ляпаса", відправивши команду переговірників нижчої ланки.

Переговори мають відбуватися в палаці Долмабахче - саме його обрала російська сторона. Там уже зібралися журналісти і запанував хаос. Однак, коли саме розпочнуться переговори залишається незрозумілим. Спочатку була інформація від росЗМІ про те, що зустріч почнеться в районі 10:00, але її спростував український чиновник, зазначивши, що не було досягнуто згоди щодо того, коли вона може розпочатися.

Переговори в Стамбулі

На сьогодні заплановані переговори України і РФ про закінчення війни. Після того, як стало відомо, кого кремлівський повелитель відправляє на них, надії на прорив розвіялися.

Зеленський уже прибув до Анкари для переговорів із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Там український президент заявив, що Росія відправила до Туреччини "бутафорську" делегацію. Українська делегація вирішить, що робитиме далі, після зустрічі президентів України та Туреччини.

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