Перемовини перенесені на другу половину дня, заявила речниця російського МЗС Захарова.

Російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори до Туреччини. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на його речника Дмитра Пєскова і речницю російського МЗС Марію Захарову.

Також повідомляється, що, за словами Захарової, переговори перенесені на другу половину дня з ініціативи турецької сторони.

Вранці російські медіа написали, що переговори нібито мали розпочатися о 10-й годині 15 травня. Однак керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував ці дані, запевнивши, що "такий час не був запланований". За його словами, "у такий спосіб росіяни, імовірно, просто хочуть маніпулювати темою перемовин".

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"Про це свідчить і те, що ru-пропагандисти на тлі повідомлень про нібито час початку переговорів масово пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". Насправді рух до миру не треба хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - наголосив Коваленко.

Участь Путіна у перемовинах у Стамбулі

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський погодився на ідею про переговори у Стамбулі 15 травня, озвучену російським правителем, "але тільки особисто з главою Кремля Володимиром Путіним". "Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причини, чому вони не можуть", - заявив президент України 11 травня.

Кілька днів РФ не давала відповіді щодо участі Путіна у переговорах, однак 14 травня ввечері стало відомо, що диктатор затвердив склад делегації Росії. Її очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Разом із ним до Туреччини вирушать заступник глави МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ Ігор Костюков.

Президент США Дональд Трамп 15 травня сказав, що він і не очікував участі російського правителя у переговорах у Туреччині, мовляв, "чому Путіну їхати, якщо я не поїду".

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