Держсекретар США відмовився визнати, що Росія тягне час.

США остаточно відійшли від наміру швидко закінчити війну в Україні. Тепер Білий Дім обіцяє домагатися миру в Україні "стільки, скільки буде потрібно". Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування із пресою, повідомляє Держдепартамент.

"Ми намагаємося досягти миру. Ми віддані спробам досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам укладання угоди через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це залежить не від нас. Це залежить від росіян та українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, чиї санкції, як я вважаю, доведеться враховувати в рамках будь-якої остаточної угоди", – заявив він.

Під час брифінгу один із журналістів нагадав, що місяць тому, починаючи переговори з РФ у Саудівській Аравії, сам Рубіо називав ці зустрічі одним із способів зрозуміти, чи справді Росія хоче миру, чи просто тягне час. У зв'язку з цим журналіст прямо запитав, чи готовий Рубіо зараз сказати, що Росія таки тягне час.

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"Ну, я не готовий виносити про це судження. Вони зустрічаються з нами. Вони розмовляють з нами. Вони роблять пропозиції. Вони згодні на припинення вогню, але з умовами, які ми повинні проаналізувати. Я не готовий характеризувати це як те чи інше. І я ніколи не казав, що це буде просто. Треба багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою ми не спілкувалися роками", – відповів Рубіо.

Обіцянки Трампа про строки закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що, ставши президентом, зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Він підкреслював свої добрі стосунки з президентами України та Росії, стверджуючи, що це дозволить йому швидко досягти мирної угоди. ​

Однак після вступу на посаду президента США Трамп визнав, що швидке завершення конфлікту є складнішим завданням, ніж він очікував. Він зазначив, що війна між Україною та Росією взагалі не повинна була починатися, і висловив намір працювати над якнайшвидшим її завершенням. ​

Спецпредставник Трампа Кіт Келог почав говорити про 100 днів, які необхідні на закінчення війни в Україні.

Згодом Трамп уточнив свої попередні заяви, зазначивши, що його обіцянка завершити війну за 24 години була висловлена "з часткою сарказму". Він пояснив, що насправді мав на увазі своє бажання якнайшвидше покласти край конфлікту, а не конкретний часовий проміжок.

Варто також зауважити, що вираз "стільки, скільи буде потрібно" часто використовував Джо Байден і його підлеглі, коли описували свою стратегію підтримки України. За це трампісти часто критикували його.

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