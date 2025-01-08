Трамп намагається врятувати Україну та її суверенітет, заявив Кіт Келлог.

Майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України, відставний генерал Кіт Келлог заявив, що має на меті спробувати знайти рішення для завершення повномасштабної війни РФ проти України протягом 100 днів з моменту інавгурації Трампа.

Таку заяву він зробив в етері телеканалу Fox News. За словами Келлога, і він, і Дональд Трамп розуміють, що часу для пошуку рішення у них мало. Обраний президент США хоче завершити війну настільки швидко, наскільки можливо.

"Людям потрібно розуміти: він не намагається дати щось Путіну чи росіянами. Він насправді намагається врятувати Україну та її суверенітет", – наголосив майбутній спецпредставник з питань України.

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Він також зауважив, що "найбільшою помилкою" Байдена, на його думку, була відмова говорити з російським диктатором Володимиром Путіним протягом більш ніж двох років. Водночас Трамп налаштований це зробити.

Відставний Генерал вважає, що обраному президенту США вдасться запропонувати прийнятне рішення правителю Кремля та президенту України Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", – додав він.

Плани Трампа завершити війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп протягом передвиборчої кампанії неодноразово казав, що завершить війну РФ проти України протягом 24 годин. Після перемоги на виборах він визнав, що питання є набагато складнішим.

The Atlantic пише, що Трамп стикається із суворою реальністю, в якій Росія не має наміру завершувати свою війну шляхом переговорів, за підсумками яких Україна залишиться суверенною державою.

Тепер Трамп повинен вибрати між прийняттям принизливої стратегічної поразки на світовій арені та негайним подвоєнням американської підтримки України, поки ще є час. І цей вибір визначить не лише долю України, але й успіх президентства республіканця.

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