В даний час слідчі працюють над тим, щоб визначити імена людей, у яких була мотивація оприлюднити секретні матеріали.

Розслідування витоки секретних документів триватиме до тих пір, поки влада США не з'ясує, хто саме опублікував їх.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Голос Америки. "Ми продовжимо розслідувати і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело і його масштаби [витоку]", - заявив Остін.

Глава Пентагону став першим високопоставленим співробітником уряду США, який прокоментував витік. Він уточнив, що Пентагон знав, що документи були опубліковані 28 лютого і 1 березня, але нічого не може сказати про те, чи могли бути і раніше опубліковані в Інтернеті інші документи.

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"Це те, про що ми дізнаємося, продовжуючи розслідування", - зазначив Остін.

В даний час слідчі працюють над тим, щоб визначити імена людей, у яких була мотивація оприлюднити секретні матеріали американської розвідки.

Дипломат і науковий співробітник Rand Вільяма Кортні розповів виданню, як витік понад 100 сторінок секретних документів Пентагону може вплинути на майбутній контрнаступ ЗСУ

"Витік був серйозним, з'явилося багато докладної інформації, в тому числі про структурні компоненти різних елементів оборони України. Але те, що не було розкрито - це власне план контрнаступу. Куди вони збираються завдати удару? В який час? Захід поспішає з новими поставками озброєнь. Може відбутися частковий перерозподіл зброї і боєприпасів з метою заплутати РФ і дати зрозуміти, що ці документи не дають уявлення про реальні задуми", - пояснив ситуацію Кортні.

Витік секретних документів

Днями стало відомо, що в Інтернеті з'явилися секретні дані про майбутній український контрнаступ. Документи містять деталі оборони деяких союзників і супротивників США. Також у деяких з опублікованих документів йдеться про військовий потенціал ЗСУ та про вразливості оборони.

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