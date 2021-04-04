Президент України побажав народу Йорданії миру і процвітання.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку королю Йорданії у зв’язку з повідомленнями про підготовку заколоту в цій країні.

Читайте такожНа протестах у М янмі загинули вже понад півтисячі людейПро це повідомляє Telegram-канал глави держави.

«Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави», - йдеться у повідомленні.

«З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання», - зазначив Зеленський.

Загроза перевороту в Йорданії: що відомо

Як повідомляє ВВС, спецслужби Йорданії здійснили спецоперацію, в межах якої затримали низку людей, зокрема й наближених до короля країни Абдалли Другого. Затримання пояснюють міркуваннями безпеки, тоді як ЗМІ з посиланням на джерела стверджують про попередження спроби держперевороту.

Також під домашнім арештом перебуває і наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн. Він передав Бі-бі-сі відеозвернення, в якому називає те, що сталося, частиною кампанії йорданських військових з придушення інакомислення.

Самі військові заперечили інформацію про домашній арешт колишнього принца, хоча визнавали, що наказали йому припинити «дії, що підривають безпеку і стабільність в країні».

Сам Хамза бен Хусейн наполягає, що не робив нічого протизаконного.

США, Єгипет і Саудівська Аравія вже висловили підтримку королю Абдаллі, критика на адресу якого могла стати причиною арешту кронпринца.

Хамза бен Хусейн - старший син попереднього короля Йорданії Хусейна бен Талала. Очікувалося, що він стане новим королем - але на момент смерті батька принц був занадто молодий, в зв'язку з чим трон посів його зведений брат Абдалла. У 2004 році він позбавив Хамзу статусу наслідного принца.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька