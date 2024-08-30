Зокрема угорський політик вже зустрівся з гендиректором російського "Газпрому".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто після того, як зустрівся з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі, на наступний день полетів до Росії. Про свій візит до країни-агресора угорський політик повідомив у Facebook.

Зокрема спочатку він повідомив, що прибув до Санкт-Петербурга.

Пізніше Сіярто написав, що енергетична безпека Угорщини "не гарантується без російського газу".

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"Справа не в ідеології, справа у фізиці та математиці. Сьогодні Європі потрібна мужність, аби сказати про це, але Угорщина задоволена російським енергетичним співробітництвом, що є однією з гарантій продовольчої безпеки країни", - додав міністр.

За його словами, 1 жовтня розпочнеться новий газовий рік та опалювальний сезон.

"Наша відповідальність тепер зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків. Зустріч із генеральним директором "Газпрому" Олексієм Міллером", - підкреслив Сіярто.

Останні скандальні заяви Петера Сіярто

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Польщу в лицемірстві. За його словами, країна таємно веде торгівлю з Росією на мільярди доларів.

"Наші польські брати тихо роблять те ж саме, тому вони не повинні критикувати нас за те, що ми говоримо про це відкрито і чесно", - сказав політик.

Також Сіярто заявив, що надання Угорщиною дозволу громадянам РФ та Білорусі в'їжджати в Європейський Союз без перевірок не несе жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони. Він додав, що "наші північноєвропейські та балтійські колеги продовжують кампанію брехні проти Угорщини".

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