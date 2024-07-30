Він заявив, що Словаччину та Угорщину нібито можуть шантажувати.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що за забороною транзиту нафти російського "Лукойлу" може стояти Брюссель.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він написав, що з моменту звернення Угорщини та Словаччини до Європейської Комісії з проханням "вжити заходів проти України" минуло більше тижня, а ніяких дій не відбулося.

"Незважаючи на загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС, незважаючи на кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Брюссель зберігає мовчання", - написав Сіярто. Відео дня

На думку угорського міністра, у такої поведінки є два пояснення. Перше - Єврокомісія не здатна відстоювати фундаментальні інтереси двох країн-членів проти країни-кандидата, а друге - "нафтове ембарго" придумав сам Брюссель.

"Це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь. Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель Київ заборонити поставки нафти?" - обурився він.

Україна припинила транзит нафти

Нагадаємо, нещодавно Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від російського "Лукойлу". Вони звернулися до Європейської Комісії з проханням виступити посередником у консультаціях з Україною.

А прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання дизельного пального, якщо Україна не відновить постачання нафти.

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