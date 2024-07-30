Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що за забороною транзиту нафти російського "Лукойлу" може стояти Брюссель.
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він написав, що з моменту звернення Угорщини та Словаччини до Європейської Комісії з проханням "вжити заходів проти України" минуло більше тижня, а ніяких дій не відбулося.
"Незважаючи на загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС, незважаючи на кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Брюссель зберігає мовчання", - написав Сіярто.Відео дня
На думку угорського міністра, у такої поведінки є два пояснення. Перше - Єврокомісія не здатна відстоювати фундаментальні інтереси двох країн-членів проти країни-кандидата, а друге - "нафтове ембарго" придумав сам Брюссель.
"Це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь. Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель Київ заборонити поставки нафти?" - обурився він.
Україна припинила транзит нафти
Нагадаємо, нещодавно Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від російського "Лукойлу". Вони звернулися до Європейської Комісії з проханням виступити посередником у консультаціях з Україною.
А прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання дизельного пального, якщо Україна не відновить постачання нафти.