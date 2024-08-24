Угорщина вкотре звинуватила Польщу в лицемірстві.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Польщу в лицемірстві, стверджуючи, що вона таємно веде торгівлю з Росією на мільярди доларів. Заяву Сіярто на Tranzit Festival опублікував представник угорського уряду Золтан Ковач.

Так, Сійярто розкритикував лицемірство деяких країн, зокрема Польщі, за "таємне продовження торгівлі з Росією і публічну критику інших за те ж саме". За його словами, обсяг торгівлі Польщі з Росією торік становив шість мільярдів євро, включно зі значними закупівлями російських добрив і продажем фармацевтичних препаратів і косметики.

"Наші польські брати тихо роблять те ж саме, тому вони не повинні критикувати нас за те, що ми говоримо про це відкрито і чесно", - заявив Сійярто.

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Він також розкритикував реакцію Європейського Союзу на вибух трубопроводу Nord Stream, назвавши його актом "державно-спонсорованого тероризму", якщо до цього дійсно була причетна держава. Він підкреслив, що будь-яка реакція має бути пропорційною серйозності такого нападу.

Конфлікт Угорщини та Польщі

Під час візиту до Румунії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Польща веде "лицемірну політику", а також змінює баланс сил у Європі. "Вони критикують нас за стосунки з Росією, тоді як самі ведуть із нею бізнес через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", - цитує його Europa Libera.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "егоїзм" прем'єра Угорщини у відносинах із партнерами по Європейському Союзу залишив країну ізольованою та ослабленою.

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