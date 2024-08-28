Також міністр прокоментував можливість відбиття російських атак у західних регіонах.

Польща могла б передати Україні свої багатоцільові винищувачі МіГ-29 лише після посилення власних Повітряних сил новими літаками.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, глава польского Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш. "Польський уряд, як наш уряд, так і уряд наших попередників, зробив багатомільярдні пожертви обладнання для України. Це все, що ми змогли зробити", - цитує його Wiadomosci.

Він зазначив, що його головним приорітетом є збереження обороноздатністі Польщі. Країна замовила у Сполучених Штатів Америки F-35, однак отримає перші винищувачі не раніше 2026 року.

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"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГ-29, які зараз все ще використовуються, зокрема, для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - додав Косіняк-Камиш.

Також польський міністр каже, що серед країн-членів НАТО є багато скептицизму в питанні збиття російських ракет та дронів над західними областями України. "І жодна країна окремо не ухвалить такого рішення. Я не бачив жодного прихильника в НАТО, який би ухвалив таке рішення", - зазначив він.

Україна хоче отримати польські МіГ-29

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща могла б допомогти Україні у двох питаннях. Він проводив з президентом та прем'єром країни перемовини щодо передачі МіГ-29, які добре знайомі українським військовим.

Також польска сторона могла б допомогти захистити небо над західними областями, збиваючи російські цілі під час масованих повітряних атак.

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