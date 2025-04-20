Він закликав сторони продовжувати зусилля з досягнення справедливого миру в Україні.

Після важкої хвороби Папа Римський Франциск з'явився перед вірянами на Великдень. У святковій промові він згадав Україну.

Як повідомив Sky News, Франциска вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра, а потім провезли в папомобілі повз вірян, які зібралися у Ватикані.

Папа Римський сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його послання зачитав помічник. Понтифік у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі.

Відео дня

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому році Великдень також буде нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів", - йшлося у промові понтифіка.

Заяви Папи Римського про війну в Україні

У лютому Папа Римський запропонував українцям пробачити Росію і не відповідати "ударом на удар". Франциск закликав українських молодих людей "прощати" російських окупантів, навіть попри те, що "війна залишає глибокі рани в наших серцях".

Раніше Папа Римський назвав українців і росіян "братами" в молитві. Хоча до цього у молитвах він згадував тільки український народ. "Нехай знайдуть спільну мову! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!", - говорив Папа.

Вас також можуть зацікавити новини: