В Україні її застосують краще, додала вона.

Данія має передати Україні всі свої системи протиповітряної оборони, як вона вже вчинила з артилерією.

З таким закликом виступила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, пише Голос Америки. Під час 75-го саміту Північноатлантичного Альянсу, який цьогоріч проходить у Вашингтоні, вона нагадала про рішення Копенгаґену віддати українській армії всю артилерію.

"Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною", - сказала Фредеріксен. Відео дня

ППО для України

Як відомо, країна потребує більше систем протиповітряної оборони, які дозволять захистити небо від атак російської окупаційної армії.

У перший день саміту НАТО президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що союзники знайшли для України п'ять додаткових систем ППО. Крім того, українській армії передадуть десятки тактичних систем, включно з NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і системами Gepard.

У квітні президент України Володимир Зеленський казав, що для повного захисту повітряного простору країни треба 25 систем Patriot або їхніх аналогів.

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