Постачання законтрактованого вугілля з Казахстану в Україну поки не відбуваються через блокування Росією транзитного шляху.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.
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"Ні, з Казахстану не йде (вугілля – УНІАН). Є укладений контракт у "Центренерго" на 660 тисяч тонн казахського вугілля протягом осінньо-зимового періоду. Але, знову ж таки, через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту по російській території", - сказав він.
Галущенко пояснив, що поки немає іншого способу, як отримати законтрактовані обсяги вугілля.
"Відповідно, ми та "Центренерго" поки не бачимо інших можливостей це вугілля фізично отримати", - додав він.
Міністр зазначив, що натомість збільшуються поставки вугілля морським шляхом.
Імпорт вугілля:
Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 31% - до 2,068 млрд дол.
Найбільшими постачальниками були Росія, США і Казахстан.
Зараз поставки вугілля з Казахстану не відбуваються взагалі через блокування Росією залізничних колій, а імпорт з Росії обмежений.
В Україну в грудні морським шляхом було привезено вугілля зі Сполучених Штатів, Австралії та Колумбії, загальним обсягом 650 тисяч тонн.
Протести в Казахстані:
- У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.
- Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.
- У зв'язку з акаціями протесту президент країни Касим Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.
- У столиці країни Нур-Султані, Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.
- У зв'язку з акціями протесту МЗС порадило українцям утриматися від відвідування Казахстану.
- 5 січня 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про те, що Нурсултан Назарбаєв більше не голова Ради Безпеки Казахстану.