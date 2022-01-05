Галущенко зазначив, що законтрактовані "Центренерго" обсяги вугілля неможливо доставити.

Постачання законтрактованого вугілля з Казахстану в Україну поки не відбуваються через блокування Росією транзитного шляху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Ні, з Казахстану не йде (вугілля – УНІАН). Є укладений контракт у "Центренерго" на 660 тисяч тонн казахського вугілля протягом осінньо-зимового періоду. Але, знову ж таки, через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту по російській території", - сказав він.

Галущенко пояснив, що поки немає іншого способу, як отримати законтрактовані обсяги вугілля.

"Відповідно, ми та "Центренерго" поки не бачимо інших можливостей це вугілля фізично отримати", - додав він.

Міністр зазначив, що натомість збільшуються поставки вугілля морським шляхом.

Імпорт вугілля:

Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 31% - до 2,068 млрд дол.

Найбільшими постачальниками були Росія, США і Казахстан.

Зараз поставки вугілля з Казахстану не відбуваються взагалі через блокування Росією залізничних колій, а імпорт з Росії обмежений.

В Україну в грудні морським шляхом було привезено вугілля зі Сполучених Штатів, Австралії та Колумбії, загальним обсягом 650 тисяч тонн.

Протести в Казахстані: