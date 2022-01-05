У Казахстані з 2 січня відбуваються акції протесту. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не запитував про допомогу у Росії через масові акції протесту.

Пєсков негативно відповів на питання, чи запитував Казахстан про допомогу у Росії, повідомляє РИА Новости.

"Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня відбуваються акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.

Читайте такожУ Казахстані повністю відключили інтернетПід час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангистауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

У зв'язку з акціями протесту МЗС порадило українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі.

Також, за непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.

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