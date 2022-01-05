Лідери всіх країн ОДКБ знаходяться в постійному контакті через протести, що охопили країну.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів екстрену телефонну розмову зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Про це повідомив близький до прес-служби глави Республіки Білорусь телеграм-канал "Пул першого". Також Лукашенко обговорив ситуацію в Казахстані з президентом РФ Володимиром Путіним.

У постійному контакті знаходяться лідери всіх країн ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку), йдеться в повідомленні.

Прес-служби президентів Казахстану і Росії на момент написання новини не повідомляли, що Путін і Токаєв обговорювали між собою кризову ситуацію в Казахстані, викликану протестами, що почалися після нового року і охопили всю країну.

Нагадаємо, раніше Токаєв ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

Протести в Казахстані - що відомо на даний момент

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Протестуючи захопили колишню резиденцію президента, інші адміністративні будівлі.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, а також зняв Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки Казахстану, яку той беззмінно займав з 1991 року.

Також Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". Президент також повідомив, що незабаром виступить з "новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану".