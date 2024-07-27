Киргизстан є доволі бідною країною з авторитарним типом політичного режиму і високим рівнем корупції.

У Киргизстані ув'язнили нареченого президентської племінниці після того, як він зробив "ганебно показну" пропозицію одружитися на тлі природного лиха, яке охопило південь країни. Про це пише The Telegraph.

Президент Киргизстану Садир Жапаров був розлючений, коли у червні Афтандил Сабирбеков, бойфренд його племінниці, використав вертоліт Міністерства з надзвичайних ситуацій для участі у пафосній пропозиції весілля.

Як зазначає The Telegraph, коли Сабирбеков так і не приніс свої публічні вибачення, через два тижні після інциденту президент Жапаров наказав арештувати горе-нареченого за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками.

"Я прошу вибачення у людей за мою племінницю. Вона також прислухається до думки людей. Я вірю, що вона зробить з цього правильні висновки", — сказав президент в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Жапаров також повідомив журналістам, що Сабирбеков не кохав його племінницю і зробив їй пропозицію лише тому, що хотів отримати політичне покровительство, "щоб захистити себе та приховати свою незаконну діяльність".

Однак експерти кажуть, що жорстка реакція президента була спричинена перш за все тим, що відео із пафосними заручинами широко розійшлося в соцмережах і викликало обурення киргизів. Саме в той момент на півдні країни сталися масштабні зсуви грунту, і вертольоти були потрібні рятувальникам. Відтак Жапаров вирішив повторити трюк Володимира Путіна, який показово покарав учасників "голої вечірки" в грудні минулого року.

Президентство Садира Джапарова в Киргизстані

Восени 2020 року в Киргизстані сталася вулична революція. Після парламентських виборів, результати яких під тиском народних протестів було визнано недійсними, в країні змінився уряд. Прем’єр-міністром став щойно звільнений з в’язниці опозиційний політик Садир Жапаров. В січні 2021 року він здобув перемогу на президентських виборах.

Після свого обрання він ініціював конституційну реформу, яка суттєво збільшила повноваження президента, надавши йому більше контролю над урядом і законодавчою владою. Жапаров також зосередився на боротьбі з корупцією та проведенні економічних реформ.

Проте його правління супроводжується критикою з боку опозиції та міжнародних організацій, які звинувачують його у придушенні політичних свобод і зміцненні авторитарних тенденцій.

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