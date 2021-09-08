У співробітника "РИА Новости" анулювали акредитацію.

У Росії заявили, що їхнього журналіста не пропустили на подію з участю німецької канцлерки Ангели Меркель у Берліні.

Про це повідомляє РИА Новости.

Співробітника пропагандистського медіа позбавили акредитації через коронавірусні обмеження, стверджують у редакції.

"Журналіста РИА Новости позбавили вже підтвердженої акредитації на захід Європейської народної партії (EVP) з участю Меркель у Берліні, пояснивши недостатньою місткістю і COVID-правилами", – йдеться у повідомленні агентства в Telegram.

Читайте такожВ Росії загинув глава МНС - колишній охоронець ПутінаОрганізатори пояснили, що повинні надавати пріоритет європейським ЗМІ, а кількість акредитацій "була обмежена й досягла своєї межі".

У Росії стверджують, що напередодні отримали від організаторів окремий лист з проханням врахувати карантинні обмеження. Журналіст нібито виконав усі настанови.

Це не перший випадок анулювання акредитації російських пропагандистів. Так, у червні футбольного оглядача Костянтина Генича не допустили до Євро-2020, бо росіянин брав участь у футбольному турнірі країн СНД у Нагорному Карабасі.

У своїх звітах МЗС РФ постійно скаржиться на нібито перешкоджання журналістській діяльності громадян РФ за кордоном. У березні повідомляли про такі випадки у Британії, де "публічно дорікають" громадським діячам, які співпрацюють з пропагандистським RT, й Латвії, де робота пропагандистів Кремля значно обмежена.

В Україні проти російських державних телеканалів з початку війни на Донбасі запроваджені санкції. Телеканали РФ, як і онлайн-видання, регулярно підловлювали на українофобських фейках й запереченні війни РФ з Україною, а також окупації Криму.

Російська пропаганда спрямована на просування порядку денного Кремля у світі. Найбільше Москва атакує країни СНД, а також своїх стратегічних противників, як от США, Британію та Канаду.

Загалом російська пропаганда розповсюджується щонайменше 40 мовами світу у 160 країнах.

Автор: Іван Бойко