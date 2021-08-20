Ангела Меркель і Володимир Путін / Reuters
У п'ятницю, 20 серпня, в столиці Російської Федерації Москві під час зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним стався курйозний випадок.
Зустріч Меркель і Путіна сьогодні була перервана телефонним дзвінком, свідчить відео, яке з'явилося у мережі.
На заході подзвонили канцлеру. Дзвінок перервав промову російського лідера.
"...рік, пов'язаний з розвитком економіки та розвитку, ...(у Меркель задзвонив телефон, вона його дістала з кишені та вимкнула – Ред.), і ми постійно знаходимося у телефонному контакті", – сказав Путін.
Курйоз на переговорах Меркель і Путіна в Кремлі
Раніше стало відомо, що Меркель і Путін зустрічаються у Кремлі.