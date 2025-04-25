Вони спілкувалися три години.

Зустріч кремлівського правителя Путіна зі спецпосланцем президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом тривала три години.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив російським журналістам, що розмова між політиками мала конструктивний та "вельми корисний" характер. За його словами, обговорювалася можливість відновлення прямих переговорів між українською та російською сторонами:

"Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції Росії і США не тільки щодо України, а й з низки інших міжнародних питань. Примітно, що зустріч відбулася у 80-річчя зустрічі радянських та американських військ на Ельбі".

Переговори між США і Росією

Як відомо, сьогодні у Москві відбулася четверта зустріч між Путіним та спеціальним представником президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом.

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Переговори відбулися на тлі загострення ситуації: напередодні Росія здійснила масований ракетний і дроновий удар по Києву, внаслідок якого загинуло щонайменше 12 мирних людей, понад 90 отримали поранення.

Крім того, американський президент звинувачує українського лідера Володимира Зеленського в тому, що з ним йому важче домовитися, ніж із Путіним.

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