Передбачається, що Віткофф проведе зустріч із Путіним.

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви. Російські ЗМІ повідомляють, що літак, на борту якого, ймовірно, перебуває Віткофф, приземлився в аеропорту "Внуково", і публікують відео автоколони в супроводі поліції, яка прямує від аеропорту "Внуково" в бік Москви.

За даними сервісу Flightradar24, літак Bombardier Global 7500 виконував прямий переліт з аеропорту Маямі. Він летів з боку Латвії і перетнув кордон із Росією близько 9.40 за московським часом.

Ні Росія, ні США офіційно поки що не підтверджували, що Віткофф прилетів до Москви.

Помічник президента Юрій Ушаков раніше анонсував візит Віткоффа в Росію цього тижня, не називаючи конкретної дати.

Також про те, що Віткофф може в п'ятницю провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, повідомляв раніше портал Axios із посиланням на інформоване американське джерело.

Попередня його зустріч із Путіним відбулася два тижні тому в Санкт-Петербурзі.

Переговори США і Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, після останнього свого візиту до РФ Віткофф назвав переговори з РФ "переконливими" і додав, що обговорювались кроки, які могли б закінчити війну в Україні та "привести до можливостей для бізнесу".

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що в мирних переговорах досягнуто значного прогресу і наступні кілька днів будуть дуже важливими.

Водночас видання WSJ писало, що Стів Віткофф, не маючи досвіду спілкування з росіянами, може давати Трампу надто райдужну оцінку шансів на мир і передає президенту США "уявлення про позицію Росії, що не збігається з реальністю".

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