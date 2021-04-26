Військовозобов'язаних закликають для проходження зборів у збройних силах і органах федеральної безпеки.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори в 2021 році.

Указ підписаний сьогодні і оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Призвати в 2021 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження зборів у Збройних силах Російської Федерації і органах федеральної безпеки", - сказано в документі.

Уряду країни та відповідним державним органам доручено забезпечити ці заходи.

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Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Автор: Інна Андаліцька