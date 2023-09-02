За його словами, Путін став більш авторитарним і боїться свого народу.

Надзвичайний і повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол, який досить добре знає президента РФ Володимира Путіна, розповів, як змінився кремлівський диктатор за останні 20 років.

"Путін у 2000 році був антидемократичним. Втім він не був таким від самого початку. Свою першу статтю про Путіна я написав у 2000 році, попереджаючи світ про його антидемократичні дії. Він завжди був імперіалістом. Він оплакував розпад Радянського Союзу. Він же із КДБ і провів усе своє життя, захищаючи радянську імперію. Але 20 років тому він був набагато більш проринковим та прозахідним", - заявив він в інтерв'ю "Еспресо".

Дипломат нагадав, що на початку свого правління Путін проводив ринкові реформи і поважав приватну власність. Однак зараз російський президент відновив суворий контроль держави над економікою, особливо після вторгнення в Україну.

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"По-друге, колись він був відкритий до взаємодії з Заходом. Він, навіть, говорив про вступ Росії до НАТО, до речі. І я хочу нагадати про це вашим глядачам, тому що сьогодні він каже, що в усьому винне НАТО, і він був змушений вторгнутися в Україну через розширення НАТО. Але 20 років тому він не боявся НАТО. Він хотів приєднатися до Альянсу і, навіть, сказав про Україну в 2002 році, що якщо Україна хоче приєднатися до НАТО, то це їхня справа, а не наша... Він став набагато більш націоналістичним патріотом, який нібито сповідує консервативні православні релігійні цінності. Я б не назвав це консерватизмом, але це те, чого не було 25 років тому", - додав Макфол.

На його думку, головною причиною змін стало посилення авторитаризму Путіна. Зокрема, він почав боятися свого народу і був змушений вигадати зовнішнього ворога для виправдання посилення контролю.

"І саме тоді він став більш антизахідним, антиукраїнським. По-друге, він боїться не розширення НАТО, а демократичної експансії. Він бачив Сербію в 2000 році, Грузію в 2003 році і, найголовніше, Помаранчеву революцію у вашій країні, і це була загроза для його авторитарного способу правління. І, звичайно, потім Революція Гідності стала ще більшою загрозою, але вже не російській безпеці. І тут я хочу це чітко прояснити. З 1941 року, з часів, коли Гітлер вторгся до Радянського Союзу, не було жодної військової загрози з боку Заходу щодо Росії. Але розширення демократії загрожувало правлінню Путіна всередині Росії", - пояснив диплома.

Так, президент РФ постійно стверджував, що росіянам потрібна сильна держава без західних способів управління. Макфол, який був присутній на зустрічі Путіна з тодішнім віце-президентом Байденом у 2011 році, згадує, що російський лідер дуже довго розповідав, що РФ не є частиною Європи та західного світу.

"Тепер він говорить, що українці не є окремою нацією. Що ви - це просто росіяни з акцентом і це був історичний збіг обставин, що Україна стала незалежною державою. Це ще один з його дуже дивних аргументів. Але суть в тому, що якщо українці практикують демократію, то і слов'янські народи можуть це робити. Ось що загрожує правлінню Владіміра Путіна, і я думаю, що це стало його одержимістю щодо вашої країни в першу чергу, але також і щодо моєї країни, тому що йому потрібен ворог ззовні, для того щоб легітимізувати свою диктатуру вдома", - підсумував екс-посол.

Кінець режиму Путіна

Нещодавно ізраїльський журналіст Цві Зільбер припустив, що відправними точками для остаточного краху режиму Путіна стане втрата Кримського мосту, а тим паче окупованого Криму.

В українській розвідці також заявляли, що режим Путіна хитається.

Водночас колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов впевнений, що Путіна вб'ють свої.

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