У цьому контексті диктатор натякнув, що російські діти повинні швидше вчити китайську мову.

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що центр "економічного і політичного життя" Росії поступово зміщується до Китаю.

У цьому контексті диктатор натякнув російським школярам на 1 вересня, що вони повинні швидше вчити китайську мову. Відео зі зверненням Путіна показав пропагандистський ТАСС.

"З урахуванням темпів розвитку Азії і країн азіатських, центр економічного, як це завжди буває, і центр політичного життя поступово буде зміщуватися в ці регіони. Повторюю ще раз, це абсолютно об'єктивний неминучий процес... У зв'язку з цим, актуальним є вивчення мов тих країн, з якими зростає обсяг наших відносин. Ну там з Китаєм... Зростає той же товарообіг", - заявив Путін.

Путін на честь 1 вересня "дістав" військові листи діда

Нагадаємо, на честь 1 вересня Путін дав місцевим школярам "Урок про важливе". В рамках свого монологу диктатор розповів сімейну історію, посилаючись на військові листи свого діда. Головна мораль для школярів була така - Росія досі "непереможна", як і в період Другої світової війни.

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