В РФ практично немає представників громадянського суспільства, які готові захищати та боротись за свої права.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів про те, які групи в Росії можуть своїми діями підштовхнути початок внутрішнього конфлікту.

Він зазначив, що рушійною силою для початку громадянської війни в РФ, могли б стати представники громадського суспільства, які готові відстоювати свої права, але таких практично немає.

"Тут хочеться процитувати відомого українського політичного психолога Олега Покальчука, який сказав, що для того, щоб була громадянська війна, потрібні принаймні громадяни. Тобто, люди з власною позицією громадянською, які готові захищати свої права, боротись за них. Але в сучасній Росії ми таких особливо не спостерігаємо", - пояснив Юсов.

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Проте в Росії є групи осіб, які готові боротись за свої власні інтереси та можуть підштовхнути реальний початок внутрішнього конфлікту.

"Тим не менш, є інші групи, які готові боротись, якщо не за свої права, то за свої інтереси. Звичайно, останні події пов’язані з Пригожиним і його ПВК ("Вагнер"-УНІАН), конфлікт в середині владних еліт, який зараз розгортається. Ми можемо говорити про протистояння між спецслужбами і армією в РФ. Інші лінії, коли вежі Кремля між собою починають більш гучно сваритись. Звичайно, це вказує на те, що режим вже захитався. Тріщини вже йдуть і, я думаю, скоро дійдуть до фундаменту",- акцентував Юсов.

Він додав, що в Росії багато невирішених проблемних питань, які тільки посилюватимуть внутрішній конфлікт після його початку.

"Це і права поневолених народів, які будуть за них боротись. І політичні права, все ж таки велика кількість політв’язнів знаходиться на території РФ. І багато інших питань, які в сучасному світі, в нормальній країні виникати, в принципі, не повинні. А це означає, якщо вони існують, то вони будуть вирішені. І Путін, нападом на Україну, сам максимально наблизив кінець загниваючої Російської імперії",– підкреслив Юсов.

Ситуація з бунтом Пригожина - деталі

3 липня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи наслідки заколоту Євгена Пригожина, зазначав, що в Росії "історія з Пригожиним, як і з ПВК "Вагнер" загалом – не закрита" та зазначав, що найближчим часом очікується продовження кадрових змін всередині самої Росії – як військових, так і політичних.

6 липня начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що Росія дозріла до громадянської війни. Зокрема про це він розповів в інтерв’ю The Times, інформація про яке розміщена на офіційній сторінці відомства. За його словами, російське суспільство розірване на дві частини і ситуація в РФ вказує на те, про що "потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться". На думку голови української розвідки, невпорядкованість в Росії, а також усунення Путіна від влади, можуть бути корисним для України. Адже російське населення підтримує війну з Україною тільки сидячи на дивані перед телевізором, а отримавши повістку, одразу шукають приводу уникнути мобілізації, тому що "самим йти на війну для них не варіант".