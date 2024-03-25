Ландсбергіс вважає, що Збройні сили цих країн мають збивати ворожі цілі.

У Литві закликали збивати російські ракети чи безпілотні літальні апарати, які перетинають кордон країни-члена НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, коментуючи інцидент у Польщі, зазначив, що це стається не вперше. "Була низка порушень повітряного простору в Румунії, і це не перший випадок порушення повітряного простору Польщі. Можна сказати, що один раз - це помилка, але якщо ми дозволимо цьому статися, то це буде звучати як запрошення", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Ландсбергіс вважає, що союзникам слід змінити позицію з цього питання. "Ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що якщо це повториться, то ракети, безпілотники будуть збиті", - додав він.

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Російська ракета залетіла до Польщі: що відомо

Нагадаємо, 24 березня російська окупаційна армія знову завдала масованого обстрілу України, під ударом опинилася і Львівська область. Повідомлялося, що одна з ракет понад півхвилини перебувала на території Польщі, після чого знову змінила курс.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі сказали, що не збивали її, оскільки знали, що вона повернеться в Україну.

Вони пояснили, що збиття ракети могло б піддати ризику місцевих мешканців, оскільки її залишки впали б на території Польщі.

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