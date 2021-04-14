У мусульман усього світу почався священний місяць Рамадан, протягом якого наказано дотримуватися суворого посту.
Рамадан - це дев'ятий місяць ісламського календаря. Поститись також будуть мусульмани України.
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Щорічно його дата визначається за місячним календарем, а триває він 30 днів. У 2021 році піст триває до 12 травня, а 13 травня мусульмани відзначають важливе свято Ураза-Байрам.
Як повідомляє ТСН, в цей час традиційно проходить мале паломництво до Мекки. Цього року Саудівська Аравія вирішила пускати тільки вакцинованих паломників або тих, хто хворів на коронавірус і може підтвердити наявність антитіл. А мечеті та інші мусульманські святині будуть регулярно дезінфікувати.
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