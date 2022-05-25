Режим НС в Угорщині на тлі воєнного конфлікту в сусідній країні дозволить уряду мати всі інструменти для реагування на виклики.

Режим надзвичайного стану в Угорщині дає можливість уряду мати у своєму розпорядженні всі інструменти для надання допомоги біженцям, а також для запобігання негативному впливу на економіку.

Про це йдеться у поясненні посольства Угорщини в Україні.

Зазначимо, напередодні влада Угорщини запровадила в країні режим НС через війну в Україні.

"У зв’язку з воєнною ситуацією в сусідній країні надзвичайна ситуація, запроваджена згідно зі змінами в Конституції, надає можливість у разі виникнення у сусідній країні воєнної ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи мати у розпорядженні уряду усі необхідні інструменти для надання допомоги, підтримки, житла біженцям, а також для запобігання шкідливих економічних впливів, в інтересах пом’якшення наслідків", – йдеться у повідомленні посольства.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні надзвичайний стан з 25 травня.

У травні цього року Орбана вп'яте переобрали головою уряду Угорщини. "Друг Путіна" пропонує на найближчому саміті ЄС не торкатися теми ембарго на російську нафту.

Раніше Орбан порівнював запровадження санкцій проти РФ з "атомною бомбою". Також угорський політик проти того, щоб ЄС "нав'язував культуру" його країні.

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