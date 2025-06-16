Він відпустив його назад у річку.

У Польщі рибалка впіймав величезного сома завдовжки 252 сантиметрів, а потім випустив його назад у воду.

Як повідомляють у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, того дня поляк Міхал Челковський рибалив на річці Одра. Він розповів, що цей улов є найбільшим у його рибальській кар'єрі на території рідної країни:

"Хоча ця водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, такі трофейні екземпляри тут трапляються вкрай рідко. За оцінками, сом такого вражаючого розміру може мати вік понад 50 років і важити близько 100 кілограмів".

Зазначається, що це не перший гігантський сом, якого впіймав іноземець - на річці Ебро в Іспанії він виловив європейського сома вагою понад 130 кілограмів та довжиною 268 сантиметрів.

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Восени минулого року норвезький рибалка Харальд Енген зазнав неочікуваного "улову" - його сіті випадково обв’язались за пропелер американського атомного підводного човна USS Virginia.

Субмарина протягла їх на приблизно 2 морські милі (~3,7 кілометрів), поки норвезька Берегова охорона не допомогла їх звільнити.

А у 2023 році у Бородянці Київської області рибалка під час риболовлі випадково виловив із озера боєприпас до ручного протитанкового гранатомета.

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