Підводний мисливець з Дніпра розповів, що його трофей важив близько 50 кг.

У Дніпрі чоловік зловив величезного сома, який мало не прокусив йому ногу. Підводний мисливець назвав свій трофей "справжнім людожером" і розповів про те, як же йому вдалося виловити рибу, яка важила близько 50 кілограмів.

На своїй сторінці в Facebook житель Дніпра показав фото величезного сома.

Чоловік пожартував, що в місті вже давно ходили моторошні історії про сомів, які є "людожерами" і нібито цілком заковтують птахів з тваринами. За його словами, такі величезні риби змушували водолазів "сивіти".

"Монстра кожен день не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, ось і цього разу я відправився на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", - розповів рибалка.

Чоловік помітив сома в поглибленні біля купальної зони. Він вистрілив у нього з гарпуна.

"Почалася боротьба, сом дуже активно тягнув на глибину, а я намагався утримати його за мотузку, яка з'єднує гарпун з рушницею, ситуація дуже схожа на фільми про китобоїв. І ось коли я вже майже втихомирив його, сом не здався і показав свої людоїдські нахили - він атакував мене за ногу, а потім вирішив відкусити частину моєї ласти. Лопасть лопнула під ривками й тиском щелеп сома", - вказав рибалка.

Читайте такожУ США спіймали рідкісну рибу з людськими зубами (фото)За словами підводного мисливця, він насилу витягнув сома на берег. З поламаною лопаттю ласти йому було складно впоратися з величезною рибою. Трофей важив близько 50 кілограмів.

Історія рибалки про сома, який нібито був "людожером", розвеселила користувачів. Коментатори відзначили, що чоловік аж надто прикрасив свою розповідь, але все одно його трофей гідний поваги. Однак деякі засудили вчинок підводного мисливця і його хобі, бо така рибалка є менш гуманною і не залишає рибам шансів на порятунок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український рибалка спіймав у Рівненській області сома-велетня, однак у мережі заявили, що улов потрібно було відпустити назад у річку.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко