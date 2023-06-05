Чоловік виніс його не берег у руках.

У Київській області чоловік виловив у озері боєприпас до ручного протитанкового гранатомету.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. Він оприлюднив відповідний знімок та нагадав про те, що не можна чіпати невідомі предмети та нерозірвані снаряди.

Відомо, що у рибалки заплуталися снасті, тому він намацав на дні озера залізний предмет, взяв його до рук та виніс на берег.

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Дружина повідомила про знахідку екстрені служби, на місце виїхали поліцейські Бучанського управління поліції Київщини та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За даними Міністерства оборони, зараз необхідно обстежити на предмет замінування понад 170 тисяч квадратних кілометрів територій, з яких 14 тисяч - морські акваторії.

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