Росія швидкими темпами розбудовує 5 секретних ядерних баз, - BI

Нещодавні супутникові знімки Planet Labs, датовані травнем–червнем 2025 року, виявили масштабні роботи на п’яти секретних об’єктах, що пов’язані з ядерними силами Росії.
Як пише Business Insider, ці інфраструктурні розбудови — багатошарові периметри, нові ангари, тунелі — свідчать про нарощування Росією можливостей зберігання, обслуговування або транспортування ядерної зброї.
Ключові бази
1. Осиповичі (Білорусь) — наявні нові паркан з трьома шарами безпеки, ангар, залізнична платформа для транспортування боєголовок. Аналітик Ганс Крістенсен каже:
"Тут є два основні інтереси… Один – внутрішній, пов’язаний з чимось, що ви робите час від часу, щоб модернізувати об’єкт. Інший – це, безумовно, взаємодія з іншими ядерними державами…".
2. Гаджиєво (Мурманськ) — шість нових споруд біля ракетного сховища підводних човнів. Старший науковий співробітник Інституту досліджень роззброєння Організації Об'єднаних Націй Павло Подвиг зазначив, що сховище ракет явно зазнає значного розширення.
3. Калінінград — модернізований багатошаровий периметр, замасковані в’їзди, нові будівлі, ймовірні охоронні споруди .
4. Камчатка — база Тихоокеанського флоту, ймовірно готується до зберігання суперторпед "Посейдон" з ядерною начинкою .
5. Нова Земля — архіпелаг із історією ядерних випробувань. Зведені нові тунелі та підтримувальні споруди, що можливі для підконтрольних субкричних експериментів.
Росія використовує ядерні об’єкти як інструмент тиску, і ці модернізації відбуваються на тлі війни проти України та глобальної напруги.
Паралельно, США та Китай також модернізують свої ядерні сили, утворюючи новий виток ядерної конкуренції .
Експерти не виключають, що російські об’єкти зараз готові до активізації ядерних випробувань, хоча складно це підтвердити. Павло Подвиг зазначає:
"Росія має політику… тримати об’єкт у готовності до відновлення випробувань, якщо це буде необхідно" .
Ядерні погрози РФ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, російський генерал Сергій Суровікін у жовтні 2022 року розглядав можливість нанесення тактичного ядерного удару по ЗСУ, щоб зупинити їхнє просування через Дніпро. Про це стало відомо з перехоплення розмови американською стороною.
До цього моменту розвідка США оцінювала ймовірність такого результату в 5-10%, але незабаром ризик зріс до 50 відсотків.