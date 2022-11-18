Офіційні особи РФ заговорили про зустріч з представниками США на високому рівні.
Як повідомляють російські ЗМІ, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков не виключив нових контактів з США на більш високому рівні після очікуваної зустрічі в Каїрі.
"Якщо американці проявлять інтерес і готовність, ми не відмовимося", – заявив заступник міністра, говорячи про перспективу обговорення питань, що стосуються ядерної зброї ("стратегічної стабільності").
Очікується, що офіційні особи Росії і США проведуть зустріч в столиці Єгипту з 29 листопада по 6 грудня задля обговорення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Напередодні Рябков виключав можливість того, що предметом діалогу між країнами може стати Україна.
"Ні, з ними просто нема про що говорити по Україні. Діалогу, тим більше переговорів, просто не може бути, враховуючи радикально протилежні позиції", – заявляв заступник міністра.
Переговори з контролю над ядерною зброєю між США і Росією
Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки і Російська Федерація готуються відновити переговори з проведення інспекцій об'єктів розміщення ядерної зброї в рамках нового договору про стратегічні наступальні озброєння
Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України США зупинили її роботу.
Росія не хоче проводити засідання комісії в Женеві через те, що Швейцарія приєдналася до санкцій проти РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
ЗМІ повідомляли, що Росія називає можливим місцем проведення зустрічі Каїр.