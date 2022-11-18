Наприкінці місяця очікується зустріч російської та американської делегацій у Каїрі.

Офіційні особи РФ заговорили про зустріч з представниками США на високому рівні.

Як повідомляють російські ЗМІ, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков не виключив нових контактів з США на більш високому рівні після очікуваної зустрічі в Каїрі.

"Якщо американці проявлять інтерес і готовність, ми не відмовимося", – заявив заступник міністра, говорячи про перспективу обговорення питань, що стосуються ядерної зброї ("стратегічної стабільності").

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Очікується, що офіційні особи Росії і США проведуть зустріч в столиці Єгипту з 29 листопада по 6 грудня задля обговорення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Напередодні Рябков виключав можливість того, що предметом діалогу між країнами може стати Україна.

"Ні, з ними просто нема про що говорити по Україні. Діалогу, тим більше переговорів, просто не може бути, враховуючи радикально протилежні позиції", – заявляв заступник міністра.

Переговори з контролю над ядерною зброєю між США і Росією

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки і Російська Федерація готуються відновити переговори з проведення інспекцій об'єктів розміщення ядерної зброї в рамках нового договору про стратегічні наступальні озброєння

Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України США зупинили її роботу.

Росія не хоче проводити засідання комісії в Женеві через те, що Швейцарія приєдналася до санкцій проти РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

ЗМІ повідомляли, що Росія називає можливим місцем проведення зустрічі Каїр.

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