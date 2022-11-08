США та Росія проведуть засідання двосторонньої консультативної комісії, яка займається питаннями виконання Договору про стратегічне наступальне озброєння.

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація готуються відновити переговори щодо проведення інспекцій об'єктів розміщення ядерної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Як пише Bloomberg, підготовку засідання двосторонньої консультативної комісії, яка займається практичними питаннями виконання нового Договору про СНО, підтвердив речник Державного департаменту США. Водночас він відмовився повідомити, коли і де відбудеться зустріч, додавши, що Штати сподіваються на конструктивну бесіду.

При цьому два джерела видання в Москві заявили, що ймовірним місцем проведення сесії може бути Каїр (Єгипет). Наголошується, що Росія не хоче проводити засідання комісії в Женеві через те, що Швейцарія приєдналася до санкцій проти РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

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Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України США призупинили її роботу.

Як пише видання, на засіданні комісії американська сторона може порушити питання відновлення інспекцій. Зазначається, що в серпні 2022 року Росія не допустила американських інспекторів на свої ядерні об'єкти, через візові обмеження для росіян, які унеможливлюють їхній доступ до США.

Раніше в РФ закликали до відновлення широкого діалогу зі США, зокрема й по новому договору, який замінить чинний Договір про СНО. Тоді в Штатах заявили, що це неможливо, поки не будуть відновлені інспекції.

Ядерні погрози РФ: що відомо

Росія не одноразово натякала на можливість застосування ядерної зброї на війні в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається низьким, хоча РФ поводиться безвідповідально і необачно.

Раніше видання Bloomberg писало, що президент Російської Федерації Володимир Путін почав новий виток ядерних погроз. Зазначалося, що ці погрози – частина спроби Кремля залякати США та Європу, щоб вони перестали підтримувати Україну і змусили Київ сісти за стіл переговорів на умовах Москви.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то припинить своє існування.

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