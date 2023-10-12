Розвідники обговорили деяку інформацію та домовилися продовжити вранці, коли напад вже стався.

В ніч перед тим, як ХАМАС розпочав смертоносний терористичний напад на південь Ізраїлю, були деякі невідомі ознаки підготовки до атаки.

Як повідомляє The Times of Israel, старші офіцери розвідки обговорили ознаки підготовки бойовиків до ймовірної атаки в п'ятницю ввечері та домовилися продовжити розмову вранці.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що серйозних попереджень розвідки не було, але підтверджує, що деякі ознаки були.

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"Такого попередження не було. Ознаки, які з’явилися за кілька годин до цього, могли базуватися на різних ознаках розвідки", - каже Хагарі, додаючи, що військові розслідуватимуть усе, що стосується раптової атаки терористичної групи.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Рано вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. З сектора Гази в бік країни випустили тисячі ракет, сотні територистів проникли в ізраїльські населені пункти. Проривалися бойовики з землі, повітря і води.

Жертвами нападу ХАМАС стали понад 1200 людей. За офіційними даними, серед них щонайменше три українці.

ЗМІ повідомляють, що ХАМАС готував напад на Ізраїль більше року. При чому день атаки було обрано не випадково. Бойовики здійснили напад на країну в шабат і єврейське свято навмисно – щоб завдати максимальної шкоди.

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