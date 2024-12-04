Незаконна війна Росії проти України переходить у створення загрози країнам Заходу через Північну Корею.

Ядерні й ракетні технології, які Росія передає Північній Кореї в обмін на отримання озброєння та північнокорейських військ, можуть загрожувати Європі та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції за підсумками дводенного засідання глава МЗС країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Росія надає Північній Кореї підтримку для її ракетної і ядерної програм в обмін на війська та озброєння. Такий розвиток може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам. Тож, незаконна війна Росії в Україні погрожує нам усім", - сказав Рютте.

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З цієї причини, як підкреслив Рютте, Європа й Північна Америка мають продовжувати виступати у єдності на стороні міжнародних партнерів для забезпечення безпеки "нашого одного мільярда людей".

Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, не треба бути наївними, бо існують усі підстави стверджувати, що ядерні й ракетні технології потрапляють до Північної Кореї, і тепер існує ризик, що КНДР застосує їх. Це може становити не лише загрозу для Європи, материкової частини США, а й для сусіднього регіону, включно з Південної Кореєю та Японією.

Союз Північної Кореї і Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея передала Росії сотню артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет KN-23.

Гаубиці M1989 стріляють 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожна на відстань щонайменше 40 кілометрів.

На початку листопада стало відомо, що Сили оборони України вперше завдали вогневого ураження по військах Північної Кореї, які прибули на територію Курської області.

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