Десятки держав на Саміті представляли лідери країни або уряду.

Китай не приїхав на Саміт миру у Швейцарії. У Пекіні заявили, що будь-який мирний процес "вимагатиме участі Росії та України", і висунув власні ідеї щодо миру.

Про це пише Associated Press. На заході були представлені понад 100 країн та організацій. Зазначається, що десятки держав представляли лідери країни або уряду.

Відсутність представника від Китаю прокоментував радник президента США Джо Байдена – Джейк Салліван. Він припустив, що це повʼязано з проханням Путіна.

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"Очевидно, що Китаю тут немає, і я припускаю, що їх тут немає тому, що Путін попросив їх не приїжджати, а вони зробили послугу Путіну. І я думаю, що це говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні", – наголосив він.

Салліван Додав, що, на його думку, "країни повинні звернути на це увагу".

Відсутність Китаю на Саміті миру: реакція Офісу президента

Відсутність представника від Китаю на Саміті миру у Швейцарії прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, попри взаємну критику, Київ відкритий до діалогу з Пекіном, оскільки основні позиції країн збігаються.

Єрмак зауважив, що хоча Китаю на Саміті не було, там уважно стежать за подією. Він також нагадав, що Пекін був представлений на другій українській конференції з питань миру в Саудівській Аравії, яка відбулася в серпні 2023 року.

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